Дмитрий Медведев спрогнозировал возвращение оппонентов РФ к просьбам о переговорах

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - После признания Донецкой и Луганской народных республик Россия готова к новым санкциям, угрозам и политическому давлению, но ее оппоненты потом сами придут звать ее за стол переговоров, убежден зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история", - сказал он журналистам во вторник.

Указы президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР он назвал сложным решением, но единственно возможным.

"На одной чаше весов - интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой - безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тысяч граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить", - сказал он.

"Такой выбор уже стоял перед нами 14 лет назад. В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России", - напомнил он.

"Однако усвоили его в НАТО плохо. И продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса. Помогали официальному Киеву саботировать исполнение Минских соглашений, полностью развязав руки националистически ориентированной элите Украины и её слабой власти во главе с нынешним президентом. Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", - сказал он.

"Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы", - подчеркнул Медведев.

Днем ранее на заседании Совбеза, на котором президент Владимир Путин спрашивал мнение собравшихся о возможности признания республик Донбасса, Медведев заявил, что их следует признать в случае дальнейшего ухудшения ситуации в регионе. При этом он добавил, что никаких признаков улучшения он не видит, и признание ДНР и ЛНР остается единственным выходом.