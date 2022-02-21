Президент РФ подписал соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал с главами Луганской народной республики и Донецкой народной республики соглашения о дружбе и взаимопомощи.

Трансляция церемонии из Кремля велась телеканалом "Россия-24" (ВГТРК). В церемонии приняли участие главы признанных Россией республик - Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

"Поздравляю вас", - сказал Путин в конце церемонии подписания.

Как сообщает сайт Кремля, по окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Пушилиным и Пасечником.