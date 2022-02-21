Южная Осетия и Абхазия поддержали признание Россией независимости Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал признание Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик "ожидаемым, обоснованным и оправданным решением". Его слова приводит его пресс-служба.

"Конец территориальной целостности Украины положил Киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе Минских договоренностей", - заявил Бибилов.

По его словам, эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства.

"Вместо диалога Донбасс видел новые и новые акты бесчеловечности на грани геноцида. Было очевидно, что любые договоренности заключаются Киевом только для того, чтобы выиграть время. Полученные уроки впрок не пошли, Киев решил вновь прибегнуть к силовым аргументам, более того, пытается шантажировать ядерной угрозой. Это показатель неадекватности киевского руководства и это предел терпения, который оставлял место только для одного решения и это решение принято", - подчеркнул он.

По его словам, Южная Осетия, которая с 2014 года признает суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России об их признании.

"Это решение - залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", - отметил Бибилов.

Некоторое время спустя решение Путина приветствовал глава Абхазии Аслан Бжания.

"Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе, - цитирует его пресс-служба. - Решение о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам".

Президент Абхазии пожелал "народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания".

Президент Владимир Путин после заседания Совета безопасности России и выступления с обращением к россиянам подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Он также подписал с лидерами этих регионов Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о дружбе и взаимопомощи.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года после военной операции по принуждению Грузии к миру. Сейчас Южную Осетию признают Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия. ЛНР признала Южную Осетию в январе 2014 года. Абхазию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, Приднестровье и ДНР.