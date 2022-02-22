Слуцкий заявил, что Россия занимается консолидацией русского мира

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия выполняет задачу по объединению русского мира, признавая Луганскую и Донецкую народные республики.

"Россия своих не бросает. И, конечно, сейчас, когда формируется именно в эти годы новая мировая архитектура XXI столетия, важно заботиться о наших соотечественниках, важно заниматься вопросами консолидации русского мира", - сказал Слуцкий в Госдуме во вторник.

России, по его словам, предстоит вместе с ЛНР и ДНР заниматься восстановлением экономики и социальной сферы, оказывать поддержку русским школам и русскому языку. Слуцкий также напомнил, что тему консолидации русского мира неоднократно поднимал президент России Владимир Путин, и пока эта "цивилизационная задача" не решена.

Накануне Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР в качестве независимых государств и внес в Думу подписанные с главами республик договоры о дружбе и сотрудничестве. Ранее во вторник профильные комитеты Думы одобрили их ратификацию, как ожидается, нижняя палата российского парламента ратифицирует их на пленарном заседании.