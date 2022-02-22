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Постпред Украины в ООН потребовал отмены решения РФ о признании ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных наций (ООН) Сергей Кислица, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в ночь на вторник, заявил о требовании об отмене решения РФ касательно признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Россия должна отказаться от давней стратегии в отношении Украины, основанной на угрозе применения силы в отношении суверенитета Украины и объявить о своей приверженности основным принципам Устава ООН. Мы требуем от РФ отменить решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" и вернуться за стол переговоров", - сказал Кислица.

Он также добавил, что Украина призывает Россию еще раз внимательно перечитать заявление генерального секретаря ООН, где решение РФ о признании ДНР и ЛНР названо нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, противоречащим Уставом ООН.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.

Украина Россия ООН ДНР ЛНР Сергей Кислица

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