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Более 20 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с РФ за сутки

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч жителей ЛНР и ДНР, сообщает во вторник пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

По данным на утро 22 февраля, в 118 пунктах временного размещения в Ростовской области находились свыше 7 тысяч беженцев, из них 3200 - дети. По состоянию на 8:00, еще более 11 тысяч человек, в том числе 4888 детей, отправлены 14 железнодорожными составами в 11 других российских регионов.

Выплаты по 10 тыс. рублей уже перечислены 2070 гражданам. Во вторник начнется прием заявлений от беженцев, отправленных в другие регионы страны. Также начали поступать заявления от граждан, которых приютили родственники.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения (ПВР) организовывают питание и медицинское обслуживание. В регионе действует около 300 ПВР.

ДНР ЛНР Донбасс ФСБ Ростовская область

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