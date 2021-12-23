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В московскую госинспекцию по недвижимости взяли на работу робособаку

Робот со встроенной камерой и "дружелюбной улыбкой" поможет отслеживать захваты земли

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в Госинспекции по недвижимости скоро будет работать собака-робот: он будет фотографировать улицы для выявления нарушений законодательства, например, самовольного захвата территорий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Робот выглядит как небольшая собака с "дружелюбной улыбкой" на морде, сообщили в ведомстве. Он способен разгоняться до скорости 11 километров в час и маневрировать. У него есть GPS-модуль для ориентации в пространстве, встроенная камера для онлайн-трансляций а также световой радар, измеряющий расстояния и формирующий вокруг себя трехмерную карту. Предполагается, что робособака позволит Госинспекции замерять объекты недвижимости.

В ближайшее время робособаку начнут учить ходить по заданным маршрутам и проводить фото- и видеосъемку. В 2022 году ее испытают в реальных условиях. Тестовые выходы начнут с Центрального административного округа, сказал через пресс-службу начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Москва Госинспекция недвижимости Владислав Овчинский

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