Воронежские генетики попытаются клонировать поваленный ураганом Тургеневский дуб

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ученые ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий (Воронеж) проводят эксперимент по воспроизводству Тургеневского дуба. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

"В случае успеха эксперимента будут получены саженцы Тургеневского дуба, полностью идентичные ему. И это позволит сделать историю дерева вечной", - приводятся в сообщении слова директора Государственного музея-заповедника Тургенева "Спасское-Лутовиново" Сергея Ступина.

Сообщается, что часть веток Тургеневского дуба ученые отправили на хранение в холодильник, часть поставили в воду для пробуждения почек, а несколько фрагментов веток с почками после экспериментальных антимикробных обработок поместили в специальную питательную среду, чтобы попытаться получить жизнеспособные побеги.

В настоящее время ученым уже удалось получить первичные экспланты. Далее их планируется черенковать и укоренять.

В дальнейшей работе будут также использованы побеги от пробудившихся почек веток, поставленных в воду, и от веток, хранящихся в холодильнике. Эти способы подготовки материала дадут более эффективный результат, считают ученые.

ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий уже много лет проводит исследования по клонированию in vitro ("в пробирке") многих трудноразмножаемых генотипов растений, в том числе дуба черешчатого.

30 ноября 2021 года 198-летний Тургеневский дуб повалил ураган. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года". Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев России в 2014 году. Предполагалось, что дуб, упоминаемый писателем Иваном Тургеневым и его друзьями в письмах и записях, был посажен им во время одного из приездов в родовое имение в подростковом возрасте.

Также рассматривается вариант посадить аллею "потомков" знаменитого дуба. Некоторые деревья уже достигли трехметровой высоты.

В настоящее время поступило большое количество предложений по увековечиванию памяти Тургеневского дуба, среди которых есть идея о создании из массива дерева памятника писателю.