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Ураган погубил Тургеневский дуб в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ураган, разбушевавшийся в Орловской области во вторник, повалил Тургеневский дуб в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново", сообщает пресс-служба музея.

"30 ноября 2021 года разгул стихии нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 м/с, погибли несколько старых елей, ясеней и берез, немало потерь в старинной липовой аллее. Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли.

198-летний Тургеневский дуб был внесен в Реестр старовозрастных деревьев России в 2014 году. Предполагалось, что дуб, упоминаемый писателем Иваном Тургеневым и его друзьями в письмах и записях, был посажен им во время одного из приездов в родовое имение в подростковом возрасте.

В 2021 году дуб был признан главным деревом страны. В феврале 2022-го его ждало участие в конкурсе "Европейское дерево года".

Орловская область Спасское-Лутовиново

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