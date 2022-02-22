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Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых их власти осуществляют полномочия

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых власти республик осуществляют свои полномочия и юрисдикцию, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.

Конституции ДНР и ЛНР гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отмечал, что "сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме (о самоопределении, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР), но они (республики - ИФ) считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже".

МИД РФ Андрей Руденко Россия ДНР ЛНР

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