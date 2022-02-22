Глава ДНР прокомментировал возможность вытеснения ВСУ с территорий республики

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что границы ДНР по Конституции находятся в рамках Донецкой области, а "дальнейшие шаги покажет время".

"В Конституции Донецкой Народной Республики, в Конституции Луганской Народной Республики границы - в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", - сказал Пушилин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, готовы ли в ДНР с помощью российской армии вытеснять ВСУ с территорий границ республики, признанных в 2014 году.

Границы ДНР и ЛНР, провозглашенные и фактические

Конституции ДНР и ЛНР гласят, что заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников отмечал, что "сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме (о самоопределении, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР), но они (республики - ИФ) считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже".

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в их фактических границах, заявил вечером 21 февраля замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В МИД РФ пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых их власти осуществляют полномочия.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, идет ли речь о признании в текущих, фактических границах, или в бывших административных границах этих республик. "В тех границах, в которых они себя провозглашали", - пояснил Песков.