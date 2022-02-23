Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

СКР возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими военными

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о проникновении украинских военных на территорию РФ на БМП, которые были уничтожены российскими пограничниками, сообщает в среду сайт ведомства.

Дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По данным следствия, 21 февраля неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух боевых машинах пехоты, "незаконно пересекли государственную границу РФ вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области".

Отмечается, что группу остановили сотрудники пограничной службы РФ. Неизвестные оказали сопротивление, военные сообщали, что пятеро диверсантов были убиты. В ФСБ уточнили, что одного из нарушителей границы задержали.

СКР

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о более чем ста тысячах приехавших в Россию беженцев

Источник сообщил о более чем ста тысячах приехавших в Россию беженцев

Что произошло за день: среда, 23 февраля

Доллар и евро подорожали к уровню закрытия предыдущего дня более чем на 2 рубля

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

Компания Пригожина заявила, что возможное попадание под санкции ЕС не затронет его бизнес

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });