СКР возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими военными

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о проникновении украинских военных на территорию РФ на БМП, которые были уничтожены российскими пограничниками, сообщает в среду сайт ведомства.

Дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По данным следствия, 21 февраля неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух боевых машинах пехоты, "незаконно пересекли государственную границу РФ вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области".

Отмечается, что группу остановили сотрудники пограничной службы РФ. Неизвестные оказали сопротивление, военные сообщали, что пятеро диверсантов были убиты. В ФСБ уточнили, что одного из нарушителей границы задержали.