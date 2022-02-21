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Задержан один из украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один из украинских диверсантов, пытавшихся утром в понедельник проникнуть за границу РФ в Ростовской области, задержан, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", - сказал Бортников, выступая на заседании Совета Безопасности РФ.

Директор ФСБ напомнил, что две диверсионные группы украинских военных вышли на границу с Россией утром в понедельник. По его данным, они двигались из Луганской области и с территории Мариуполя.

"В результате состоявшегося боя (...) наших пограничников при поддержке министерства обороны группы уничтожены", - сказал Бортников.

Ранее в понедельник Южный военный округ сообщил, что пограничный наряд ФСБ обнаружил диверсионно-разведывательную группу в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной. В ходе перестрелки были уничтожены пять диверсантов, заявили в ЮВО.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Однако прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия, заявили в ЮВО.

Александр Бортников ФСБ Украина

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