В Приамурье задержали экс-начальника управления противодействия коррупции УМВД по делу о взятке

Ранее его подчиненные были задержаны из-за подпольного казино

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД Амурской области задержан по подозрению в получении взятки.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Насколько мне известно, до того, как он стал фигурантом, был уволен из полиции по выслуге лет", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В областном следственном управлении СК России пока не комментируют информацию о задержании бывшего полковника полиции. На месте его бывшей службы подтвердили, что он уже не возглавляет УЭБ и ПК.

"Указанный сотрудник 17 января 2022 года уволен из органов внутренних дел. При установлении вины, он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - уточнили "Интерфаксу" в региональном УМВД.

Как сообщалось, в сентябре была задержана группа сотрудников УМВД Приамурья. По версии следствия, в начале июня текущего года подозреваемые получили взятку от представителя нелегального игорного заведения в Благовещенске и похитили имущество предпринимателя. Фигуранты были уволены из полиции.

Через несколько дней по подозрению в покушении на получение взятки был арестован заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия УМВД Амурской области. В ноябре список подозреваемых пополнил один из начальников отдела этого управления.