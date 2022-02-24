Президент РФ заявил о недоговороспобности США и НАТО

В этой ситуации у нас возникает вопрос, а что же делать дальше, чего ждать, заявил он

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Попытки России договориться с США и их союзниками о принципах безопасности и нерасширении НАТО оказались тщетными, заявил президент Владимир Путин в обращении, в котором объявил о начале военной операции на Украине.

"Мы в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиции США не меняются, - сказал он. - Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами. В этой ситуации у нас возникает вопрос, а что же делать дальше, чего ждать".

"Хорошо известно, что на протяжении тридцати лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе", - напомнил он.

"В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности неуклонно расширяется, военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - продолжил Путин.

"Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности, откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?", - задал он риторический вопрос.

Путин заметил, что "прежние договоры, соглашения уже, фактически не действуют, уговоры и просьбы не помогают".

"Все, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим ненужным. И наоборот, все, что кажется им выгодным преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено", - добавил он.

"Складывается впечатление, что практически везде - во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма", - отметил президент, особо сакцентировав внимание на вторжении США в Ирак.

"В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этому публично на глазах у всего мира госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке", - сказал Путин.

"Потом оказалось, что это подтасовка, блеф. Никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно. Удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны", - добавил он.

В пример он также привел события в Ливии и Сирии. По его словам, нелегитимное использование военной силы против Ливии привело к полному разрушению этого государства и возникновению огромного очага международного терроризма. Кроме того, ливийская трагедия привела к массовому миграционному исходу из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу.

"Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции СБ ООН - ничто иное, как агрессия, интервенция", - сказал Путин.