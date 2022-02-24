Небензя возложил ответственность на кризис вокруг Украины на Киев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что корень кризиса вокруг Украины заключается в саботаже Киевом Минских соглашений. Экстренное заседание было созвано по инициативе Украины еще до начала войны.

"Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины - в действиях самой Украины, занимавшейся многолетнем саботажем своих прямых обязательств по Минскому комплексу мер", - сказал Небензя.

Он отметил, что сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны.

"С сожалением констатирую по итогам дня, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса", - сказал дипломат.

22 февраля Небензя оворил, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик никак не отражается на Минских соглашениях, поскольку эти соглашения были заключены, когда ЛНР и ДНР уже провозгласили свою независимость.

"Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость не меняет состава сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - говорил постпред.