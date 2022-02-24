На юге России ограничили полеты из-за ситуации на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине, следует из НОТАМ (от англ. NOtice To AirMen, извещение летному составу), с копией которого ознакомился "Интерфакс".

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", - говорится в документе.

Запрет при этом не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, следует из онлайн-табло аэропортов этих городов.

Так, в частности, отменены несколько рейсов авиакомпаний "Азимут" и "Аэрофлот" в аэропорт Ростова-на-Дону, следует из онлайн-табло.

На 7:00 по московскому времени отменены рейсы авиакомпании "Азимут" на вылет в Москву, Махачкалу, Саратов и Нижний Новгород, а также авиарейс "Аэрофлота" в Москву.

Утром в четверг президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в отражении агрессии Вооруженных сил Украины. Он призвал ВСУ сложить оружие.