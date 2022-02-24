Из киевского аэропорта "Борисполь" начали эвакуировать людей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство инфраструктуры Украины сообщило агентству "Интерфакс-Украина" об эвакуации пассажиров и персонала из международного аэропорта "Борисполь".

По данным украинских источников, с 5 часов утра раздаются взрывы в городах Украины, в частности, в Одессе, Киеве, Николаеве и Харькове.

Ранее журналисты CNN сообщали о мощных взрывах в Киеве и о стрельбе у киевского аэропорта "Борисполь".

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.