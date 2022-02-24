Отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Утренние рейсы, летевшие в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского аэропорта.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта "Платов". Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы. С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

В ночь на четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.