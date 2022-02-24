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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Курские школы в приграничных районах переведены на дистант

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Курской области с четверга перевели на дистанционное обучение школы в районах, граничащих с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он добавил, что проводит экстренное совещание в областной администрации.

Ранее в Крыму и Белгородской области решили закрыть школы и детские сады на территориях, граничащих с Украиной.

Президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции против Украин

Курская область Роман Старовойт Украина

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