Курские школы в приграничных районах переведены на дистант
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Курской области с четверга перевели на дистанционное обучение школы в районах, граничащих с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Он добавил, что проводит экстренное совещание в областной администрации.
Ранее в Крыму и Белгородской области решили закрыть школы и детские сады на территориях, граничащих с Украиной.
Президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции против Украин