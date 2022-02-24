Власти Крыма отправили к границе автобусы за беженцами

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Жители приграничных районов Крыма, желающие покинуть эту территорию, смогут уехать на автобусах, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение поставить на станциях "Крымавтотранса" в Джанкое, Армянске и Краноперекопске дополнительное количество автобусов, чтобы если кто-то желает выехать вглубь территории Республики Крым, - пожалуйста, такая возможность у всех будет, даже если возникнет необходимость введения дополнительных рейсов", - сказал он в видеообращении.

Чиновник заверил, что крымчанам ничего не угрожает, ситуация под полным контролем. Он попросил соблюдать спокойствие, несмотря на звуки выстрелов. "Полностью владею информацией, что происходит в приграничной полосе. Слышны разрывы, звуки выстрелов", - добавил глава Крыма.

Ранее в четверг Аксенов поручил МЧС развернуть в регионе пункты приема беженцев.

Также он подтвердил, что принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях - в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и одноименном районе, Армянске, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах.

Президент Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции против Украины.