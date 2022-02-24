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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В приграничных районах Белгородской области отменены занятия в школах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В районах Белгородской области, близких к Украине, отменяются занятия в школах и детских садах, объявил в инстаграме глава региона Вячеслав Гладков.

"И по всей остальной области посещение детских садов и школ (будет - ИФ) на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно. Но школы и детские сады будут работать. Всю более подробную информацию в ближайшее время я постараюсь до вас донести. Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах. Все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме", - заявил губернатор.

В связи с началом войны он собрал расширенное совещание с членами областного правительство.

Ранее аналогичное решение по школам и детским садам приняли в приграничных районах Крыма.

Хроника Военная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков Крым Украина

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