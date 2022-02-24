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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:22

"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с закрытием воздушного пространства в граничащих с Украиной регионах отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Об этом говорится в официальном телеграм-канале авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине. Согласно NОТАМ (от англ. NOtice To AirMen, извещение летному составу), установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники.

В частности, приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону ("Платов"), Краснодара ("Пашковский") и Симферополя.

Запрет при этом не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Президент России Владимир Путин заявил о начале специальной войсковой операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Хроника Военная операция на Украине
Уральские авиалинии Донбасс Украина

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