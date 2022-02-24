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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Белгородский губернатор заверил, что области не грозят голод и мобилизация

Белгородский губернатор заверил, что области не грозят голод и мобилизация
Сотрудники полиции в Белгороде
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение увеличить поставки продуктов питания и ГСМ в регион, об этом он сообщил по итогам заседания регионального оперштаба.

"Несмотря на то, что объективной необходимости в этом нет, дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в нашу область. Голод нам точно не грозит", - написал он в телеграме и призвал земляков не поддаваться панике.

"Еще раз вас прошу: не поддавайтесь провокациям и панике. Сейчас в интернете будет очень много непроверенной информации. Доверяйте только официальным источникам. Все структуры будут по возможности обо всем вас информировать", - заявил чиновник.

По официальной информации военного комиссариата, мобилизации населения не будет, добавил Гладков.

"Вижу большое количество людей на заправках и в магазинах. Понимаю ваше состояние, это решение принимает для себя каждая семья индивидуально. Но на своем примере знаю, что тратят на такие покупки последние средства и потом не знают, как все купленное вернуть и на что жить", - отметил Гладков.

Он добавил, что его семья находится с ним в Белгороде.

"Я на связи, буду выходить со всей важной информацией через социальные сети и официальные СМИ. Моя семья со мной в Белгороде, я на работе, и я с вами", - подчеркнул губернатор.

ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области работают в усиленном режиме. На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа и проводятся антитеррористические мероприятия. В приграничных с Украиной районах закрыты школы и детские сады.

Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород Украина

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