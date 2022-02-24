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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Минобороны РФ сообщило о готовящихся Украиной информационных провокациях

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, в то же время Службой безопасности Украины проводятся постановочные видеосъемки о жертвах среди мирного населения, сообщили в Минобороны России.

"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок"", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и социальные сети.

"Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - сказал Конашенков.

Хроника Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Донбасс Игорь Конашенков

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