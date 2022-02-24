Песков заявил, что у РФ нет цели оккупировать Украину

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что проводимая спецоперация Вооруженных сил России не преследует цель оккупировать Украину, а какое руководство страны будет в будущем - это выбор украинского народа.

"Никто не говорит об оккупации (Украины - ИФ). И в данном случае это слово здесь неприменимо", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что президент России уже обозначил задачи, которые стоят перед российскими Вооруженными силами.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся того, возможна ли замена руководства Украины, Песков сказал: "Остальное - это будет вопрос выбора украинского народа".

Один из журналистов задал вопрос, можно ли предполагать, что на Украине останется "бандеровская идеология", и народ может избрать снова либо Петра Порошенко, либо Владимира Зеленского и, по сути, ничего не изменится. На это Песков сказал: "Это вы занимаетесь такими гипотетическими рассуждениями. Я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях".

Представитель Кремля также заявил, что демилитаризация Украины, которая является одной из целей военной операции России, означает нейтрализацию ее военного потенциала.

"Это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означает ли демилитаризация полную ликвидацию украинской армии.

О начале военной операции РФ в Донбассе стало известно ранее в четверг.