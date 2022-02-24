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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Минобороны РФ заявило о массовой сдаче позиций украинскими военными

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные массово сдают позиции и слагают оружие, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что позиции сложивших оружие подразделений ударам не подвергаются.

"Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков добавил, что российские военные не применяют ракеты и авиацию против украинских городов и мирных жителей.

Ранее Минобороны РФ также заверили, что позиции подразделений армии Украины, сложившие оружие, не подвергаются ударам. Сообщалось также, что украинские средства ПВО подавлены и что украинские пограничники не оказывали сопротивления.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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