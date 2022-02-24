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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:20

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на российском рынке
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк России "в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности" предписал брокерам с 11:00 по московскому времени 24 февраля и до отмены предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке, говорится в заявлении регулятора.

Тем временем "Московская биржа" на фоне продолжающегося обвала котировок после непродолжительного возобновления торгов проводит дискретные аукционы по всем бумагам, сообщила торговая площадка.

Клиенты брокерских приложений с утра сталкиваются с перебоями в их работе, также сбои наблюдаются в работе сайтов инфраструктурных организаций фондового рынка, включая и "Мосбиржу".

ЦБ РФ Мосбиржа

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