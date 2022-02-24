МИД назвал операцию РФ в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Военная спецоперация России в Донбассе - это не начало войны, а попытка предотвратить войну глобальную, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которая может или могла привести к глобальному военному противостоянию и окончание той войны, которая велась", - подчеркнула Захарова.

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении ранее в четверг объявил о начале специальной военной операции Вооруженных сил РФ в Донбассе.