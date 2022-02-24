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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Володин обратился к украинцам и Верховной раде с призывом к миру

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам Верховной рады и гражданам Украины с призывом к миру.

"Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он также призвал украинцев, чьи близкие служат в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. По его словам, приказы украинского режима преступны и направлены на защиту интересов НАТО и США. Он также напомнил об общей истории РФ и Украины, общей культуре и вере.

В обращении к депутатам Верховной рады Володин призвал их "проявить благоразумие и волю".

"Если вы любите свою Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины", - подчеркнул Володин.

Он раскритиковал расширение НАТО на восток и заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом подтвердили опасения России. "Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь. Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу", - заявил Володин.

Он добавил, что депутаты Госдумы поддерживают решение о проведении военной операции на Донбассе и назвал ее целью защиту людей, проживающих на Украине.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Хроника Военная операция на Украине
Вячеслав Володин Госдума Украина Верховная рада

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