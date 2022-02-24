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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Россияне пока не начали аннулировать туры на южные курорты

По данным АТОР, в регионах, где закрыты аэропорты, около 8000 организованных туристов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Закрытие аэропортов юга России не привело к массовым аннуляциям туров на черноморские курорты, продаж немного, но их объемы соответствуют низкому сезону, сообщили "Интерфаксу" представители туриндустрии.

"Ситуация по продажам Краснодарского края и Крыма спокойная: самый низкий сезон будет продолжаться до 5-6 марта и туристы заняли выжидательную позицию. Аэропорты закрыты до 2 марта. Некоторые туристы принимают решение сдавать авиабилеты, купленные в закрытые сейчас аэропорты юга и пересаживаться на поезда или автотранспорт. К счастью, авиакомпании принимают возвраты без каких-либо штрафов", - рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что на текущий момент аннуляций туров не фиксируют, но вопросы от туристов поступают в нарастающем объеме из-за негативного информационного фона. Зимней полетной программы на черноморские курорты России у TEZ Tour нет.

"Единичные клиенты, которые сейчас находятся на отдыхе, приобрели туры с авиаперелетом на базе рейсов GDS из Москвы. В отношении этих туристов каждый случай рассматривается и решается в индивидуальном порядке при получении нами соответствующего запроса", - пояснили в TEZ Tour.

Мкртчян подчеркнул, что вялые продажи туров в Краснодарский край и Крым продлятся неделю-полторы. Он добавил, что если ситуация ухудшится, то отмены туров последуют у десятков тысяч российских туристов.

"Если ограничения на работу курортных аэропортов будут продлены после 2 марта, то пострадают десятки тысяч россиян, купивших туры на мартовские праздники на юг страны", - сказал он.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в регионах с закрытыми аэропортами может находиться около 8 тысяч организованных туристов, число самостоятельных путешественников не известно.

"По агрегированным оценкам, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тысяч организованных туристов с вылетами до 2 марта: до 6 тысяч путешественников в Краснодарском крае и около 2 тысяч - в Крыму", - сказали в АТОР.

Паники на туристическом рынке нет, поскольку февраль - низкий сезон для юга России.

Как сообщил ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский, в настоящее время на курорте находятся почти 84 тысяч туристов, большинство из них - семьи с детьми.

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

Ростуризм посоветовал россиянам отложить поездки в эти регионы, а отельеров на курортах - с пониманием отнестись к гостям, могут у них задержаться, и не повышать цены.

РЖД озаботились организацией вывоза людей из этих регионов поездами.

Хроника Военная операция на Украине
АТОР Ростуризм Розовый Слон TEZ Tour Кубань Крым

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