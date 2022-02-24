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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

МИД РФ пообещал ответ России на санкции США и ЕС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия ответит на санкции Запада так, как того потребует ситуация, исходя из собственных интересов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем на это реагировать так, как мы реагировали и до этого: мы будем отвечать зеркально, симметрично, ассимметрично. Как того потребует ситуация. Мы будем исходить из собственных интересов, - они сегодня таковы: предотвратить развитие наихудшего сценария и закончить ту войну, которая велась много лет", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок спрогнозировала жесткие санкции в отношении России в ответ на военные действия на территории Украины.

Накануне Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и еще против 27 высокопоставленных лиц и организаций. Меры включают заморозку активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС. Также ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам.

МИД РФ Мария Захарова ЕС США

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