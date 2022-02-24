Байден не исключил санкции против Путина

Президент США охарактеризовал отношения Штатов с Россией как "полностью разорванные"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности введения санкций против президента РФ Владимира Путина

"Да, такой вариант есть", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

На последующий вопрос журналиста, почему бы не ввести эти санкции сегодня, президент не ответил.

Байден также заявил, выступая в Белом доме, что не планирует проводить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Отвечая на просьбу охарактеризовать отношения США и РФ, Байден заявил, что "в настоящее время можно сказать, что отношения - полностью разорванные".