ЕС ограничил операции с ценными бумагами правительства РФ и ЦБ РФ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЕС в рамках опубликованных в ночь на четверг санкций против России ввёл и ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ.

"Следует запретить прямую или косвенную покупку или продажу, прямое или косвенное предоставление инвестиционных услуг, помощь в выпуске или любые другие сделки с переводными ценными бумагами (...), выпущенными после 9 марта 2022 года Россией или ее правительством, Центробанком", - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, с 23 февраля запрещается предоставлять им новые кредиты.

В постановлении отмечается, что санкции вступают в силу немедленно после публикации в Официальном журнале. Меры были предложены главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в затем - единогласно одобрены всем странами Евросоюза.

Санкции против банков

Ранее ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка. Эти банки фигурируют в санкционном списке, опубликованном в ночь на четверг в официальном журнале ЕС. Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований".

Санкции против высокопоставленных официальных лиц РФ

В санкционный список Евросоюза включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Кроме того, под ограничительные меры ЕС попали вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

В список вошел ряд российских военачальников, в частности, главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин, командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

Под санкции попали депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР, супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик.