В Роскомнадзоре подтвердили открытие представительства Viber в России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Компания Viber Media S.a r.l., зарегистрированная в Люксембурге, открыла представительство в России, выполнив третье требование закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов, следует из данных Роскомнадзора.

"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", - сказано на сайте РКН.

Ранее компания открыла личный кабинет на сайте РКН и разместила форму для обращения российских пользователей на своих ресурсах.

Об открытии представительства в пресс-службе Viber сообщали "Интерфаксу" в середине января.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.