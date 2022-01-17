Соцсеть Likee и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сингапурский сервис коротких видео Likee, а также мессенджер Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках так называемого закона "о приземлении" иностранных интернет-компаний.

Информация появилась на сайте Роскомнадзора в понедельник.

В минувшую пятницу стало известно, что личный кабинет зарегистрировала компания Apple Distribution International Ltd.

Ранее в пресс-службе соцсети коротких видео Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Там заявили, что на сайте и в личных кабинетах пользователей Likee открыта электронная форма для обращений, а в Роскомнадзор направлена заявка на открытие личного кабинета на сайте ведомства. В настоящее время на сайте РКН указано, что компания не исполнила требование о размещении электронной формы, а также открытии филиала.

Согласно данным на сайте РКН, компания Viber Media S.a r.l зарегистрирована в Люксембурге.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал так называемый закон о приземлении, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысzx человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.