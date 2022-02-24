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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Путин признал, что власти не могут целиком предсказать геополитические риски

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти России не могут полностью предсказать геополитические риски для страны, но во взаимодействии с правительством бизнес вправе рассчитывать на предсказуемость, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной", - сказал он ходе встречи с представителями деловых кругов в четверг.

"Самое главное, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на то, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу", - продолжил Путин.

Он также выразил надежду, что бизнес в новых условиях будет работать с властями страны "так же солидарно и не менее эффективно".

Владимир Путин

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