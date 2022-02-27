Михаил Фридман назвал происходящее на Украине трагедией

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Предприниматель Михаил Фридман, у которого есть активы как в России, так и на Украине, выразил надежду на прекращение конфликта в регионе. Его письмо сотрудникам инвестиционной компании LetterOne, которая базируется в Лондоне, цитирует Financial Times.

"Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет, - написал бизнесмен. - Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих".

Он подчеркнул, что это не политическое заявление, а "мнение бизнесмена, ответственного за тысячи сотрудников в России и на Украине".

Фридман отметил, что его "горячее желание" - положить конец этой ситуации на Украине. "Я уверен, что мои партнеры разделяют эту точку зрения", - цитирует его FT.