Путин заявил, что партнеры не должны выталкивать РФ из экономической системы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Зарубежные партнеры России не должны ставить задачу вытолкнуть Россию из мировой экономической системы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. Мне кажется, наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позже в четверг лидеры стран ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России, призванный сильно ограничить ее доступ на рынки капитала.

Евросоюз уже ввел против России ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ. Также под санкции попали ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк.