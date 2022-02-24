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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Задержанную в Москве Марину Литвинович обвинили в организации несогласованной акции

Также задержаны популяризатор науки Ася Казанцева и профессор "Шанинки" Григорий Юдин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские составляют протокол на задержанную правозащитницу Марину Литвинович по статье об организации несогласованной акции в Москве.

"Марина Литвинович была задержана сегодня в Москве на выходе из дома, после чего ее доставили в отделение полиции и составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованной акции)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в четверг. Он добавил, что в настоящий момент неизвестно, будут ли правозащитницу оставлять на ночь в полиции до суда.

Санкция по этой статье предусматривает наказание до десяти суток административного ареста.

Также о своем задержании сообщила известная популяризатор науки Ася Казанцева. Оппозиционер Юлия Галямина сообщает о задержании социолога и профессора "Шанинки" - Григория Юдина. По ее словам, он доставлен в отделение полиции "Южное Медведково".

Какие правонарушения вменяются Казанцевой и Юдину, агентству пока неизвестно.

Ранее в четверг в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о задержании 600 участников несогласованной акции в центре Москвы.

Марина Литвинович

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