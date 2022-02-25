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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Песков заявил об отсутствии у граждан прав на несогласованные протесты

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Те, кого задержали 24 февраля на несогласованных протестах против военной операции на Украине, не имели права в них участвовать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

"Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения. Есть одиночные пикеты, но такие - ну я бы не сказал массовые, но мероприятия с участием определенного количества лиц - они просто не разрешены по закону. И поэтому в отношении них (граждан - ИФ) были приняты определенные меры", - сказал он журналистам.

При этом, по словам Пескова, "президент слышит мнения всех - и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям".

"Безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И, с одной стороны, мы должны лучше объяснять этим гражданам – это тоже абсолютно понятно", - сказал Песков.

Антивоенные акции прошли вечером 24 февраля в Москве, Петербурге и ряде других городов, они сопровождались задержаниями.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он объяснил, что России не оставили другого выхода, и операция нужна ей для самозащиты, кроме того, народ Украины в итоге будет освобожден от гнета незаконного и враждебного людям режима, который устроил в стране геноцид. В МИД России целью операции назвали демилитаризацию и денацификацию Украины.

Кремль Дмитрий Песков Украина Владимир Путин Москва Петербург

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