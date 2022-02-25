Песков заявил об отсутствии у граждан прав на несогласованные протесты

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Те, кого задержали 24 февраля на несогласованных протестах против военной операции на Украине, не имели права в них участвовать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения. Есть одиночные пикеты, но такие - ну я бы не сказал массовые, но мероприятия с участием определенного количества лиц - они просто не разрешены по закону. И поэтому в отношении них (граждан - ИФ) были приняты определенные меры", - сказал он журналистам.

При этом, по словам Пескова, "президент слышит мнения всех - и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям".

"Безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И, с одной стороны, мы должны лучше объяснять этим гражданам – это тоже абсолютно понятно", - сказал Песков.

Антивоенные акции прошли вечером 24 февраля в Москве, Петербурге и ряде других городов, они сопровождались задержаниями.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он объяснил, что России не оставили другого выхода, и операция нужна ей для самозащиты, кроме того, народ Украины в итоге будет освобожден от гнета незаконного и враждебного людям режима, который устроил в стране геноцид. В МИД России целью операции назвали демилитаризацию и денацификацию Украины.