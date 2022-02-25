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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:18

Хакеры из Anonymous объявили "кибервойну" правительству России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хакеры из группы Anonymous заявили, что проводят кибератаки на Россию. Они взяли ответственность за DDoS-атаку на RT.

В РоссииRT сообщил о DDos-атаках на свои ресурсыЧитать подробнее

"Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против правительства России", - сообщается в твиттере группы.

Хакеры также утверждают, что именно они стоят за DDoS-атаками на российский канал RT.

Накануне созданный по приказу руководства ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на фоне проводимой военной операции на Украине.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

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Последствия взрыва в КиевеВ метро КиеваПробки на дорогах КиеваЖители Киева на железнодорожном вокзалеОчередь в магазин за водойМестные жители следят за новостями в бомбоубежищеОчередь к банкоматам на одной из улиц городаКиевляне укрываются в метроПробки на выезде из КиеваОчередь к автозаправочной станцииОчередь к автобусам
Последствия взрыва в Киеве
Anonymous Россия Украина RT

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