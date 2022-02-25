Хакеры из Anonymous объявили "кибервойну" правительству России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хакеры из группы Anonymous заявили, что проводят кибератаки на Россию. Они взяли ответственность за DDoS-атаку на RT.

"Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против правительства России", - сообщается в твиттере группы.

Хакеры также утверждают, что именно они стоят за DDoS-атаками на российский канал RT.

Накануне созданный по приказу руководства ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на фоне проводимой военной операции на Украине.