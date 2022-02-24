Украина обвинила Россию в DDоS-атаке на правительственные сайты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты по кибербезопасности сообщили о DDоS-атаке на правительственные сайты Украины.

"Сегодня, 23 февраля 2022 года, произошел очередной акт киберагрессии против Украины. DDоS-атаки, которые непрерывно продолжаются с 15 февраля, сегодня значительно усилились. Были атакованы сайты кабинета министров Украины, Верховной Рады, министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и других органов власти", - говорится в сообщении телеграм-канала Госспецсвязи.

По информации ведомства, активизировались фишинговые атаки на органы власти и объекты критической инфраструктуры, распространение вредоносного программного обеспечения, попытки проникновения в сети частного и государственного секторов и деструктивных действий. "Команды субъектов обеспечения кибербезопасности, интернет-провайдеров и ИТ-команды объектов критической информационной инфраструктуры работают круглосуточно, обеспечивая доступность и целостность информационных ресурсов", - говорится в сообщении.

"Сегодняшние кибератаки уже даже не нуждаются в детальной технической атрибуции. Атакователи, особенно не скрываясь, используют для фишинговых рассылок и DDоS-атак бот-сети, которые нашими спецслужбами однозначно идентифицируются как связанные со спецслужбами страны-агрессора", - утверждают авторы сообщения.

Вечером в четверг глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил о новой DDOS-атаке на сайты украинских государственных органов, в частности, Верховной рады, правительства и МИД, а также банков. Ранее стало известно, что, в частности, официальные сайты Рады, правительства, МИД перестали открываться. Кроме того, с перебоями работали сайты службы безопасности, МВД и министерства обороны Украины.