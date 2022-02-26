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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,3 км

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована и увеличилась на 1,3 км, сообщает "Роскосмос" в твиттере в субботу.

"Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19"", - следует из сообщения.

После проведения маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,3 км, уточнили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года.

МКС Роскосмос

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