"Ростелеком" заявил, что санкции не скажутся на деятельности компании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на привлечение капитала в валюте не скажутся на деятельности "Ростелекома", у компании полностью рублевый портфель привлеченных средств, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"У нас полностью рублевый портфель привлечённых средств. Данные ограничения на привлечение в валюте не окажут влияния на деятельность компании", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что в рамках санкций США запрет на привлечение капитала через выпуск долга/акций распространяется на ряд российских компаний, включая "Ростелеком".

Общий долг "Ростелекома" по итогам 9 месяцев 2021 года составил 544 млрд рублей, 100% общего долга группы компаний составляли рублевые обязательства, следует из отчетности "Ростелекома". В структуре долга 50% приходится на кредиты, 27% - облигации, 23% - обязательства по аренде, 0,5% - займы и прочее.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.