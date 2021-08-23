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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В "Ростелекоме" сочли, что санкции Киева не скажутся на деятельности компании

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Введенные Украиной санкции в отношении "Ростелекома" не скажутся на деятельности оператора, заявили "Интерфаксу" в компании.

"На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", изданий "Московский комсомолец" и других российских ресурсов.

Ростелеком Украина

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