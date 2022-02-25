РФ напомнила Лондону о необходимости соблюдать соглашение об авиасообщении

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - РФ направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении, сообщили в Росавиации журналистам.

Соглашением установлено, что ведомства гражданской авиации "будут сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, и будут консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий". Авиакомпаниям двух стран будут предоставляться "справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов".

"В этой связи в авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении", - заявили в Росавиации.

"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Великобритания из-за военной операции РФ на Украине запретила полеты российской авиакомпании "Аэрофлот", которая совершает ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Помимо "Аэрофлота" на маршруте летает British Airways.

Рейс "Аэрофлота", запланированный на пятницу, отменен, сообщили в Росавиации.

"Для информации сообщаем, что 25 февраля авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва", - отметили в ведомстве.