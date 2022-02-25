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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

Delta Airlines приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Airlines приостановила действие соглашения о сотрудничестве с российским "Аэрофлотом", пишет Politico.

"Delta отозвала код-шеринговые услуги, которые выполняются совместно с российскими авиалиниями "Аэрофлот", решение вступает в силу немедленно", - заявил представитель компании газете.

Сервис позволял авиакомпаниям выполнять совместные рейсы, пассажиры могли купить билет у одной компании, а полететь на самолете другой. Удален код Delta из услуг "Аэрофлота", которые он выполняет за пределами аэропорта "Шереметьево", и код "Аэрофлота" из рейсов Delta в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

"Аэрофлот" попал под санкции Великобритании, введенные за начало российской военной операции на Украине. Компании запретили полеты в Британию. В ответ Росавиация запретила полеты в Россию британских самолетов.

Британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом".

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Аэрофлот Delta Airlines США Нью-Йорк Шереметьево Украина Великобритания

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