Украинский ядерный центр счел контролируемыми процессы под куполом ЧАЭС

Новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с увеличением плотности нейтронного потока под объектом "Укрытие" (установлен над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС) является прогнозируемой, контролируемой и не чрезвычайной, сообщила пресс-служба Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

Ранее журнал Science сообщил, что в одном из помещений Чернобыльской АЭС вновь фиксируются реакции деления уранового топлива.

В пресс-релизе Центра подчеркивается, что, учитывая темпы роста, запас до установленных пределов очень большой и причин для волнения нет. Там заверили, что объект "Укрытие" потенциально опасен, но он оснащен современной системой непрерывного мониторинга.

По информации ГНТЦ ЯРБ, существует несколько возможных причин роста активности нейтронных потоков. Это может быть изменение формы и состава топливосодержащих масс, которые не являются однородными по содержанию и плотности.

Кроме того, на интенсивность реакции влияет контакт топливосодержащих масс с водой, которая является не только охладителем, но может быть как замедлителем нейтронов, так и их поглотителем, что способно по-разному влиять на ход физических процессов.

В Центре констатировали, что ядерные процессы на законсервированной АЭС будут продолжаться очень долго. Кроме того, сложно спрогнозировать, до какого времени будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе первого заседания ассамблеи СМСЧ в апреле договорились продолжить совместную работу на предстоящем этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС.