В ГД внесен законопроект об ограничении наценки на социально важные товары

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") внесла в парламент законопроект о применении порогового значения наценок на социально значимые товары в размере 10%.

Документ (N77579-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"Для принятия решения о применении порогового значения наценок на социально значимые продовольственные товары, представляется целесообразным предусмотреть целевые параметры, при которых доля прибыли торговых организаций от реализации продовольственных товаров "первой цены" не будет превышать 10%", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 г.

По мнению авторов, ограничение наценки позволит стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. "Во многом рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями, осуществляющими хозяйственную деятельность, при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров, что приводит к завышенной стоимости", - говорится в пояснительной записке.

В материалах приводятся данные ФАС России, согласно которым, реализуя товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), торговые сети устанавливают существенную торговую наценку к ценам закупки товаров - свыше 50%. В ряде случаев наценка превышает 100%. По результатам проведенного анализа ценообразования на рынке продовольствия в 2021 году выявлено, что торговая наценка в розничных ценах на муку составила 110,6% (цена производителя - 22,6 руб., розничная цена - 47,6 руб.), на хлеб - 58,2% (цена производителя - 58,6 руб., розничная цена - 92,7 руб.), на яблоки - 161,9% (цена производителя - 38,4 руб., розничная цена - 100,6 руб.), на картофель - 119,8% (цена производителя - 21,2 руб., розничная цена - 46,6 руб.), на морковь - 132,2% (цена производителя - 19,9 руб., розничная цена - 46,2 руб.).

"При этом вопрос цен на социально значимые продукты питания имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны", - напоминают авторы.

Документ внесен без заключения правительства.