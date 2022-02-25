Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

В ГД внесен законопроект об ограничении наценки на социально важные товары

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") внесла в парламент законопроект о применении порогового значения наценок на социально значимые товары в размере 10%.

Документ (N77579-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

ЭкономикаРешение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца неделиРешение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца неделиЧитать подробнее

"Для принятия решения о применении порогового значения наценок на социально значимые продовольственные товары, представляется целесообразным предусмотреть целевые параметры, при которых доля прибыли торговых организаций от реализации продовольственных товаров "первой цены" не будет превышать 10%", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 г.

По мнению авторов, ограничение наценки позволит стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. "Во многом рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями, осуществляющими хозяйственную деятельность, при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров, что приводит к завышенной стоимости", - говорится в пояснительной записке.

В материалах приводятся данные ФАС России, согласно которым, реализуя товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), торговые сети устанавливают существенную торговую наценку к ценам закупки товаров - свыше 50%. В ряде случаев наценка превышает 100%. По результатам проведенного анализа ценообразования на рынке продовольствия в 2021 году выявлено, что торговая наценка в розничных ценах на муку составила 110,6% (цена производителя - 22,6 руб., розничная цена - 47,6 руб.), на хлеб - 58,2% (цена производителя - 58,6 руб., розничная цена - 92,7 руб.), на яблоки - 161,9% (цена производителя - 38,4 руб., розничная цена - 100,6 руб.), на картофель - 119,8% (цена производителя - 21,2 руб., розничная цена - 46,6 руб.), на морковь - 132,2% (цена производителя - 19,9 руб., розничная цена - 46,2 руб.).

"При этом вопрос цен на социально значимые продукты питания имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны", - напоминают авторы.

Документ внесен без заключения правительства.

Госдума

Новости

Лавров объяснил, что спецоперация позволит украинцам самим определить свое будущее

Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

Блогера Дудя могут проверить на "иноагентство" после его поста об Украине

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании

Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 14 937 пациентов с коронавирусом
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Военные РФ сообщили, что взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Число беженцев из Донбасса в РФ превысило 120 тыс. человек

Обрушение породы произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Около 150 тыс. туристов находятся в регионах юга РФ с закрытыми аэропортами

Что случилось этой ночью: пятница, 25 февраля

Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код